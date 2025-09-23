

كتبت- منى الموجي:

التقى النجم الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين مساء اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر بمجموعة من الصحفيين ممثلي عدد كبير من المؤسسات الصحفية الكبيرة، بينها موقع مصراوي.

وأكد حسين أن تكريم المهرجان للفنان خالد النبوي، يأتي كونه صاحب مسيرة مشرفة، وقدم الكثير من الأعمال، ويستحق التكريم في كل مكان، كما شارك في أعمال أجنبية وكانت له تجربة مسرحية مهمة في الخارج.

وأشار إلى أن المهرجان مستمر في دعم القضية الفلسطينية "قدرنا القضية الفلسطينية بدون الدخول في السياسة حتى لا نبدو مهرجان مسيس، ومستمرون في الدعم، ولا أحد يعرف ما الذي سوف تحمله الأيام من أحداث خلال الفترة المُقبلة، لكن نسعى لتقديم دورة ناجحة تكون أنجح من الدورات السابقة".

الجلسة التي سادها الود، استمع خلالها فهمي لأبرز آراء الصحفيين التي ألقت الضوء على بعض المشاكل التي تواجههم، رغبة منهم في إيجاد سبل تساعدهم على تقديم تغطية صحفية مميزة تليق باسم المهرجان العريق.

ومن جانبه أبدى فهمي تفهمه للنقاط التي ذكرها الصحفيين، مؤكدا أنه وإدارة المهرجان سوف يهتمون بكل ما قيل خلال الجلسة، تسهيلا على الصحفيين أداء عملهم، واعدا الحضور بمفاجآت سيتم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي.

وكشف فهمي عن موعد إقامة المؤتمر الصحفي، مشيرا إلى أنه سينعقد في 12 أكتوبر المُقبل، أي قبل شهر من موعد إقامة الدورة 46 التي من المقرر إقامتها في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر.

فهمي أشار أيضا إلى اهتمامه باستمرار عمل المهرجان في ترميم الأفلام حفاظا على التراث الفني، وليكون هناك فرصة ليشاهدها الجمهور خلال المهرجان بعد ترميمها، مؤكدا أن الدورة الجديدة سوف تشهد ترميم 12 فيلما مع إعادة عرض الأفلام العشرة المرممة من الدورة الماضية.

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سوف تشهد دورته السادسة والأربعين تكريم المخرج الكبير محمد عبدالعزيز والنجم خالد النبوي.