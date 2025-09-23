23 صورة للنجمات يدعمن دينا في حفل افتتاح أكاديمية تعليم الرقص الشرقي

تصوير / إسلام فاروق:

حرص عدد من نجوم الوسط الفني على دعم الراقصة الاستعراضية دينا في حفل افتتاح أول أكاديمية لتعليم الرقص الشرقي في مصر، والذي يقام مساء اليوم الثلاثاء في سنترادا مول، بمدينة السادس من أكتوبر.

حضر حفل الافتتاح الفنانة داليا البحيري، الفنانة بشرى، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة إنجي وجدان، الراقصة بدرة، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية مع الراقصة دينا.

كما نشرت دينا عدد من مقاطع الفيديوهات عبر خاصية الاستوري على حسابها انستجرام، ظهرت خلالها وهي تحتفل وسط عدد من الأصدقاء.

أعلنت الراقصة الاستعراضية دينا مؤخرا عن إطلاق أول أكاديمية في مصر لتعليم الرقص الشرقي، إلى جانب تعليم رقصات أخرى من ثقافات مختلفة مثل اللاتيني والأفرو وغيرها.

وأكدت دينا أن الأكاديمية ليست معنية بالرقص الشرقي فقط، بل تختص بتعليم باقي أنواع الفنون، مثل التمثيل، وكتابة السيناريو، والعزف الموسيقي، والغناء.

يذكر أن آخر مشاركات دينا الفنية كانت بمسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

