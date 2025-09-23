إعلان

"أميرة الأميرات.. هدى الإتربي تخطف الأنظار بجلسة تصوير جذابة وسط الطبيعة

كتب : معتز عباس

09:10 م 23/09/2025
    هدى الاتربي وسط الطبيعة (2)
    هدى الاتربي وسط الطبيعة (1)

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هدى الإتربي أنظار المتابعين، بعد ظهورها بإطلالة لافتة لاقت إعجاب الجمهور على السوشيال ميديا.

ونشرت هدى جلسة تصوير لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية فستان صيفي واسع وطويل، وسط الطبيعة.
تفاعل المتابعين، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: ""قنبلة الجيل بجد، "يخربيت الحلاوة"، "أميرة الأميرات"، "برنسيسة الجمال"، "الحلوة دودي".

هدى الإتربي انستجرام

