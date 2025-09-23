"ماحترمتنيش في غيابي".. مسلم يكشف أسباب طلاقه من يارا تامر

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هدى الإتربي أنظار المتابعين، بعد ظهورها بإطلالة لافتة لاقت إعجاب الجمهور على السوشيال ميديا.

ونشرت هدى جلسة تصوير لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية فستان صيفي واسع وطويل، وسط الطبيعة.

تفاعل المتابعين، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: ""قنبلة الجيل بجد، "يخربيت الحلاوة"، "أميرة الأميرات"، "برنسيسة الجمال"، "الحلوة دودي".

