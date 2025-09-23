محمد رمضان يحتفل باليوم الوطني السعودي.. ماذا قال؟

شارك الفنان محمد رمضان في احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي.

ونشر رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على انستجرام، مهنئا الشعب السعودي: "كل سنة والسعودية بخير وصحة وسلامة، ملك وولي عهدا وحكومة وشعبا تعود عليكم الأيام بخير وعيد وطني سعيد وجميل على كل الشعب السعودي.

كشف الفنان محمد رمضان مؤخرا عن تفاصيل تعاونه مع لارا ترامب زوجة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: " المفاجأة اللي مع لارا ترامب هي أغنية هنصورها في ميامي الأسبوع التاني من سبتمبر، وسعيد بالتعاون معاها واهتمامها بالموسيقى العربية وهي من مستمعيني وأغنيتها المفضلة بم بم ويارب نعمل أغنية تليق بجمهوري العربي والمصري تحديدا".

يذكر أن، محمد رمضان ينتظر عرض فيلمه "أسد" خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، الذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

