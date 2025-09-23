التفاصيل الكاملة لألبوم مصطفى قمر الجديد "قمر 25".. وموعد طرحه

كتبت- منال الجيوشي

أعلن النجم مصطفى قمر عن استعداده لإطلاق أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "قمر 25"، والذي يضم 25 أغنية متنوعة

ويتعاون مصطفى قمر مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الساحة الفنية، منهم مصطفى ناصر وفارس فهمي ومحمد عبية

ومن المقرر أن يتم طرح 14 أغنية من الألبوم خلال العام الجاري، على أن تُستكمل باقي الأغاني وعددها 11 في صيف 2026، ويقدم قمر خلال الألبوم مزيجاً من الألحان والأفكار الجديدة

ويبدأ مصطفى قمر أولى خطوات إطلاق الألبوم بطرح 3 أغاني يوم 30 سبتمبر الجاري، وهي: "حبة استجمام" و"اللي كبرناه" و"أصل الكلام"، وكل أغنية تحمل طابعاً خاصاً من حيث الفكرة والمضمون، ومن المقرر تصويرها على طريقة الفيديو ريليكس.

ومن أبرز مفاجآت الألبوم، عودة التعاون بين مصطفى قمر والملحن عمرو مصطفى بـ 4 أغاني، في شراكة فنية جديدة تجمع بينهما بعد سنوات، كما يشارك الموزع كريم عبد الوهاب في توزيع الألبوم، إلى جانب مساهمته في إنتاج الألبوم، مع عمرو مصطفى.

وطرح النجم مصطفى قمر بوستر ألبومه الجديد الذى يحمل اسم قمر 25، وظهر من خلاله بلوك جديد نال إعجاب جمهوره