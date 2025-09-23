"أجمل من الجمال".. ملك زاهر أنيقة في أحدث ظهور لها

بعد صورها بالذكاء الاصطناعي.. كيت وينسلت تحسم الجدل حول تواجدها في مصر

القاهرة- مصراوي



خضعت الفنانة ملك أحمد زاهر، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام



وعلى نغمات أغنية "يا سمرة" ظهرت ملك أحمد زاهر بفستان أحمر أنيق، حاز على إعجاب جمهورها



وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "أجمل من الجمال"، "جمالك يا ملك"، "ألف مبروك التخرج"، "شكلك حلو"، وغيرها من التعليقات



يذكر أن ملك أحمد زاهر، شاركت في مسلسل "أزمة ثقة" الذي عرض مؤخرا، بطولة: نجلاء بدر، منة فضالي، هاني عادل، إيهاب فهمي