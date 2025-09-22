"مرتدية عباءة".. أحدث جلسة تصوير لـ نسرين طافش والجمهور يعلق

خطفت الفنانة السورية نسرين طافش الأنظار من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت نسرين مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مهنئة السعوديين بمناسبة اليوم الوطني السعودي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "كل عام و المملكة العربية السعودية بألف خير، حمى الله هذا البلد الطيب".

يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "الدشاش" الذي عرض بالسينمات وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.

