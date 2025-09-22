"معنديش أغلى من كرامتي وشرفي".. أول تعليق من يارا بعد طلاقها من مسلم

علقت يارا تامر طليقة المطرب مسلم، على قرار انفصالها عن زوجها.

وكتبت يارا تامر، عبر ستوري حسابه الشخصي بموقع "انستجرام": "تم الطلاق بيني وبين مسلم وبجد حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ربنا ينتقم منكم، وأنا عارفه اني مكنش المفروض أطلع اتكلم بس معنديش حاجه أغلى من كرامتي وشرفي قدام الناس".

وأضافت: "أنا أهو بعدت يمكن ترتاحو وتسبوني في حالي، للعلم أنا من يوم ما اتجوزت مسلم كانت هيا دي مشاكلنا غير كده مكانش في اي مشاكل بنا وشهاده حق أنه عمري ما زعلني وكان ديماً واقف في ضهري بس أنا اتظلمت كتير ومش مسامحه".

يذكر أن المطرب مسلم أعلن منذ قليل، انفصاله عن زوجته يارا تامر، وكتب عبر "ستوري" حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "تم الطلاق بيني وبين مراتي ودا بسبب مشاكل أهلي وفضحتني قدام الناس حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب وخلي بينا مشاكل وكلام زي الزفت في السمعة والشرف والأعراض".

وأضاف: "حلم وحدها انها تعيش مبسوطه لا أكثر ولا أقل ومش مسامح أختي ولا أمي ولا أخواتي كلهم بجد على كل حاجه وصلوني ليها، أنا بجد بعد الست دي مفيش ست هتخش حياتي تاني وشكرا اوي علي الظروف".

