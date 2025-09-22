سبب إلقاء القبض عليها.. 10 معلومات عن المطربة بوسي بعد منعها من السفر

أول تعليق من نقابة الموسيقيين بعد القبض على بوسي

ألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي القبض على المطربة بوسي لصدور أحكام قضائية ضدها، أثناء إنهاء إجراءات سفر بوسي إلى دبي، حيث اكتشف رجال البحث الجنائي برئاسة اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث المطار، منع المطربة من السفر لصدور عدة أحكام قضائية ضدها في قضايا شيكات بدون رصيد، وتم التحفظ عليها فورًا، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونستعرض لكم معلومات عن بوسي في السطور التالية:

- اسمها الحقيقي ياسمين محمد شعبان وشهرتها بوسي.

- بدأت رحلة الصعود عام 2012 بعدما قدمت أغنية "آه يا دنيا" في فيلم "الألماني".

- مسيرتها الغنائية بدأتها في سن صغير بمحافظة الشرقية مسقط رأسها.

- طليقها هو رجل الأعمال والمنتج المصري الراحل وليد فطين.

- لديها ابن واحد فقط منه يدعى "ياسين".

- أعلنت في عدة برامج تعديها على زوجها بالضرب، وأنها عانت من الخيانة الزوجية.

- تعاونت مع يسرا في أولى تجاربها في الدراما التليفزيونية بمسلسل "الحساب يجمع".

- في 2015، اتهم فطين طليقته بوسي بتحرير شيكات دون رصيد بقيمة 30 مليون جنيه مصري، وأصدرت السلطات القضائية حينها حكمًا بحبسها 9 سنوات.

- كانت زيجتها الثانية من رجل الأعمال هشام ربيع، وانفصلت عنه.

- شاركت في عدة أفلام سينمائية، منها "عمر وسلوى" مع الفنان كريم محمود عبدالعزيز.

- أول أجر حصلت عليه كان 15 جنيها وكانت أعلى أجر في الزقازيق.

- قالت في تصريحات تليفزيونية ببودكاست "عندي سؤال": "أول ما اشتغلت، اشتغلت مع حد اسمه حسام أبو السعود ده كان فرقة موسيقية بتشتغل في الأفراح".

- أوضحت في تصريحاتها: "شيرين هي العشق من زمان بحبها جدًا وصوتها مفيش زيه، وهي كتلة مشاعر وإحساس.