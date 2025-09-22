"سر السبحة وذكر يومي".. أمير كرارة يكشف تفاصيل شفائه من آلام الرقبة

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان أمير كرارة عن تفاصيل شفائه من الآلام في الرقبة والكتف، بفضل ذكر لا إله إلا الله 3 آلاف مرة يوميا.

وقال أمير كرارة في لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة"، مع إسعاد يونس، على قناة "دي ام سي"، مساء الأحد: "صحيت في يوم لقيت نفسي بكلم الداعية مصطفى حسني حبيبي وأخويا قولته والله أنا تعبان عندي كذا وكذا، قالي ما تيجي تقعد معايا".

وأضاف: "روحت قعدت معاه قولته يا مصطفى بحس إن في حاجة مسكاني من قفايا واحد شايلني من دماغي في حاجة مكلبشة، وبعدين اعمل اية، قالي بص هديلك دواء هتاخده وتكلمني بعد شهر متكلمنيش قلبها ، واداني سبحة من عنده وقالي بص كل يوم هتاخد 3 آلاف حباية من دول، كل يوم هتقول 3 آلاف لا اله الا الله ومكتلكمنيش قبل شهر، كل ما الحالة تحسن بتاعت الكلبش قول 3 آلاف مرة لا إله إلا الله".

وأكمل: "مشيت من عنده كل ما تجيلي الحالة أ وقل لا إله إلا الله، ابتدت الدنيا تهدى وكتافي تنزل لتحت ومفيش التنشنة والافش وبعد شهر الحالة دي راحت خالص، كلمت مصطفى قالي رحت قولتله أيوة، قالي ليه قولتله عشان قولت لا إلا الله قالي عارف ليه عشان ألا بذكر الله تطمئن القلوب".