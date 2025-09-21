كتبت- منى الموجي:

عبرت النجمة السورية شكران مرتجى عن سعادتها بتكريمها من حفل توزيع جوائز موريكس دور، الذي أقيم مساء الأحد 21 سبتمبر في لبنان، وذلك عن مسيرتها ومشوارها الفني.

وأقسمت شكران بعدم معرفتها بأنها من بين المكرمين في الحفل، مؤكدة أن حضورها كان لتسليم أحد الزملاء جائزته، وعلقت "مساء الخير والله ما بعرف جاية لأكرم حد وأعطيه الجائزة وأكرس ثقافة نصقف لبعض، وأنه مش ضروري نحضر الحفل عشان التكريم، لأن التكريم بيجي من إننا في لبنان ومع نجوم كبار وناس مُحبة وإعلام".

وتابعت باكية "أهدي التكريم لروح أمي، ولكل السوريين وين ما كانوا، بحبكم كتير والله، وأكيد أكيد لمنبتي فلسطين غزة، ولأسرة لعبة حب ولـ MBC ولأهلي وإخواتي وأولادهم وللسائق اللي جابني ببيروت ولجارتي".

جدير بالذكر أن حفل موريكس دور، يشهد تواجد عدد كبير من نجوم الفن في العالم العربي، بينهم: نبيلة عبيد، نيكول سابا، يوسف الخال، تيم حسن، وفاء الكيلاني، تامر عاشور.