دخلت الفنانة وفاء عامر من البكاء في حالة من الانهيار والبكاء الشديد على الهواء، بعد الاتهامات والشائعات التي طالتها مؤخرًا حول قضية الإتجار في الأعضاء البشرية.

وقالت "وفاء عامر"، خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة"، تقديم الإعلامي أحمد سالم، عبر فضائية ON: "كنت بطوف في الكعبة وبدعي ربنا وبقول: يا رب رد عليا مظلمتي، وكل واحد جاب في سيرتي، الناس كانت بتطبطب عليا ويقولولي بندعيلك كلنا".

وأكدت وأن ما تعرضت له من اتهامات في حقها سبب لها صدمة نفسية شديدة، مشيرة إلى أنها بعد وفاة إبراهيم شيكا، قررت أن تمتنع عن مساعدة المشاهير والشخصيات العامة.

يذكر أن وفاء عامرشاركت في عدد من الأعمال التي عُرضت بموسم دراما رمضان الماضي، من بينها مسلسل "جودر 2" بطولة ياسر جلال، ومسلسل "80 باكو" بطولة هدى المفتي ورحمة أحمد ودينا سامي، إلى جانب مسلسل "أميرة: ضل حيطة" بطولة ياسمين صبري.

