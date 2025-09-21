إعلان

15 صورة من حفل تخرج ليلى أحمد زاهر وشقيقتها ملك

11:10 م الأحد 21 سبتمبر 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    حفل تخرج ملك وليلى احمد زاهر
  • عرض 16 صورة
    ليلى أ حمد زاهر وشقيقتها ملك تلقيان كلمة في حفل التخرج
  • عرض 16 صورة
    ليلى أ حمد زاهر وشقيقتها ملك تلقيان كلمة في حفل التخرج
  • عرض 16 صورة
    ليلى أ حمد زاهر وشقيقتها ملك تلقيان كلمة في حفل التخرج
  • عرض 16 صورة
    ليلى أ حمد زاهر وشقيقتها ملك تلقيان كلمة في حفل التخرج (4)
  • عرض 16 صورة
    ليلى زاهر وشقيقتها ملك في حفل التخرج
  • عرض 16 صورة
    ليلى زاهر وشقيقتها ملك في حفل التخرج
  • عرض 16 صورة
    ملك وليلى احمد زاهر في حفل التنخرج بحضور زوجها هشام جمال
  • عرض 16 صورة
    حفل تخرج ملك وليلى احمد زاهر
  • عرض 16 صورة
    حفل تخرج ملك وليلى احمد زاهر
  • عرض 16 صورة
    ملك وليلى أحمد زاهر يحتفلان بالتخرج من الجامعة0
  • عرض 16 صورة
    ملك وليلى أحمد زاهر يحتفلان بالتخرج من الجامعة (1)
  • عرض 16 صورة
    ملك وليلى أحمد زاهر يحتفلان بالتخرج من الجامعة (2)
  • عرض 16 صورة
    ملك وليلى أحمد زاهر يحتفلان بالتخرج من الجامعة
  • عرض 16 صورة
    ملك وليلى أحمد زاهر يحتفلان بالتخرج من الجامعة (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة ليلى أحمد زاهر وشقيقتها الفنانة ليلى زاهر بتخرجهما مؤخرًا، في حفل كبير أقامته الجامعة، شهد حضور والدها الفنان أحمد زاهر وزوجته هدى زاهر، وزوج ابنته ليلى المنتج هشام جمال.

وشاركت ملك الجمهور ومتابعيها على السوشيال ميديا، صورًا من حفل التخرج، وذلك عبر خاصية 'الستوري' على حسابها بموقع إنستجرام.

ووجه أحمد زاهر التهنئة لابنتيه ملك وليلى، وكتب: "أحلى يوم في حياتي بناتي اتخرجوا وبتفوق.. ألف حمد وشكر يارب".

وقدمت الفنانة ملك أحمد زاهر مؤخراً، مسلسل أزمة ثقة، بطولة بطولة نجلاء بدر، هانى عادل، منة فضالى، ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبى، تامر فرج، وإيهاب فهمى، محمد العمروسى، عبير منير، من تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمى عبد الحميد.

وشاركت ليلى أحمد زاهر في مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" بشخصية "هند"، من بطولة حازم إيهاب، هاجر الشرنوبي، مؤمن نور، ياسمين رحمي، والفنانة القديرة حنان سليمان، والعمل من تأليف هند عبدالله وإخراج خالد سعيد، ويعرض على قناة dmc ومنصة watch it.

اقرأ أيضا..

بالصور.. نبيلة عبيد تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في حفل الموريكس 2025

وفاء عامر ترد على شائعات سرقة أعضاء إبراهيم شيكا

ليلى زاهر ملك زاهر أحمد زاهر هشام جمال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
بحضور نجوم الفن.. 25 صورة من عزاء شقيقة الفنان أحمد صيام

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أكسيوس: ترامب سيجتمع بقادة مصر وتركيا و4 دول عربية الثلاثاء