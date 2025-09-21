15 صورة من حفل تخرج ليلى أحمد زاهر وشقيقتها ملك

كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة ليلى أحمد زاهر وشقيقتها الفنانة ليلى زاهر بتخرجهما مؤخرًا، في حفل كبير أقامته الجامعة، شهد حضور والدها الفنان أحمد زاهر وزوجته هدى زاهر، وزوج ابنته ليلى المنتج هشام جمال.

وشاركت ملك الجمهور ومتابعيها على السوشيال ميديا، صورًا من حفل التخرج، وذلك عبر خاصية 'الستوري' على حسابها بموقع إنستجرام.

ووجه أحمد زاهر التهنئة لابنتيه ملك وليلى، وكتب: "أحلى يوم في حياتي بناتي اتخرجوا وبتفوق.. ألف حمد وشكر يارب".

وقدمت الفنانة ملك أحمد زاهر مؤخراً، مسلسل أزمة ثقة، بطولة بطولة نجلاء بدر، هانى عادل، منة فضالى، ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبى، تامر فرج، وإيهاب فهمى، محمد العمروسى، عبير منير، من تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمى عبد الحميد.

وشاركت ليلى أحمد زاهر في مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" بشخصية "هند"، من بطولة حازم إيهاب، هاجر الشرنوبي، مؤمن نور، ياسمين رحمي، والفنانة القديرة حنان سليمان، والعمل من تأليف هند عبدالله وإخراج خالد سعيد، ويعرض على قناة dmc ومنصة watch it.

