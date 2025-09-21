1 أكتوبر.. انطلاق فعاليات مهرجان "دي-كاف" في وسط البلد

كتبت- منى الموجي:

تنطلق فعاليات مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة "دي - كاف" في دورته الـ13 يوم الأربعاء 1 أكتوبر المقبل، وتستمر حتى يوم الأحد 26 أكتوبر، لمدة 26 يومًا.

تتضمن الدورة الجديدة 34 عرضًا متنوعًا بين الفنون الأدائية، وفنون الميديا الحديثة، والموسيقى، بالإضافة إلى فعاليات خاصة.

وبحسب بيان صحفي صادر عن المهرجان، تربط النسخة الجديدة من "دي - كاف" النقاط لتكشف عن زوايا غير مألوفة لعلاقتنا بالمدينة والعالم من حولنا. يشارك في المهرجان 130 فنانًا من 18 دولة، من بينها: كندا، مصر، سويسرا، المملكة المتحدة، فرنسا، الجزائر، تونس، فلسطين، سوريا، أيرلندا الشمالية، لبنان، ألمانيا، سنغافورة. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المهرجان 6 ورش عمل متنوعة، ويختتم فعالياته بالملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة.

قال المخرج أحمد العطار، المدير الفني لمهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف)، إن الدورة الـ13 من المهرجان، كما في كل عام، ستقدم للجمهور عروضًا جديدة من دول مختلفة، تتميز بأفكار مبتكرة وأساليب تنفيذ وأداء متفردة، واصفًا هذه الدورة بأنها "طرح فني سنوي جديد للفنون من مختلف أنحاء العالم".

وأضاف العطار: "ما يميز هذه الدورة على نحو خاص هو الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة، إذ يُقام هذا العام على مدار 6 أيام بدلاً من 4 أيام في الدورات السابقة، ليكون بذلك الأكبر في تاريخه."

وكشف العطار أن الملتقى يشهد للمرة الأولى مشاركة عرض من الإمارات، إلى جانب عروض من فلسطين بمشاركة فنانين من غزة، فضلًا عن عروض من تونس والمغرب ولبنان وسوريا، مؤكدًا أن هذه التوليفة تجعل من الدورة الحالية واحدة من أقوى دورات المهرجان على الإطلاق.

يفتتح المهرجان فعالياته ببرنامج الفنون الأدائية بعرض "بعد بعد بكرة" لفيليب ماكاسدار (مصر/سويسرا) في عرضه العالمي الأول، حيث تتقاطع فيه مسارات نيكولاي، المخرج المسرحي الفرنسي الذي يزور القاهرة لأسباب عائلية، ونادية، الطبيبة النفسية المصرية الساعية إلى اكتشاف هويتها.

كما يتضمن البرنامج عرض "طقوس الأسطح" لأليا جيلين، وهو إنتاج مشترك بين مصر وهولندا، إلى جانب إطلاق مشروع "برجولا"، وهو مسرح جديد بحديقة الطفل بالعجوزة. ويشارك في البرنامج أيضًا عرض "الحساب" من فرنسا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى عرض "خفي" من سويسرا، الذي يدعو الجمهور إلى خوض تجربة مسرحية محسوسة غير مرئية. أما عرض "نور" لشيماء شكري، فيتناول فكرة الاستمرار في الإشعاع رغم الأوقات الحالكة، ويأتي ضمن مشروع "صوتنا معًا الآن" وهو تعاون بين شركة المشرق للإنتاج (مصر)، و"سرية رام الله الأولى" (فلسطين)، ومهرجان بلفاست الدولي للفنون (أيرلندا الشمالية)، بدعم من منحة التعاون الدولي للمجلس الثقافي البريطاني.

أما برنامج الفنون البصرية والميديا الحديثة فيفتتح بمعرض "أصداء: ما بين الذاكرة والمادة" للفنانة بسمة أسامة، في أول معرض فردي لها بالقاهرة بعد ثلاثين عامًا قضتها في كندا، وهو إنتاج مصري-كندي مشترك. كما يقدم الثنائي روزي ماكو وبوري ماكو من المجر عملهما "بلا نهاية"، وهو تأليف سمعي بصري يأخذ الزوار إلى عوالم الصمت العميق والأصوات الخفية. ومن مصر، تقدم مبادرة مزج للثقافة والفنون معرض "شوك وصبار"، المستلهم من نبات الصبار كرمز لقصص الإصرار على الحياة.