أشرف زكي وسيد رجب.. النجوم يقدمون واجب العزاء في وفاة شقيقه أحمد صيام

توافد نجوم الفن.. أحمد صيام يستقبل المعزين في وفاة شقيقته

كتب - معتز عباس:

تصوير / محمود بكار:

واصل نجوم الفن وأصدقاء الفنان أحمد صيام حضور عزاء شقيقته نادية، والمقام حاليًا، في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وقدم واجب العزاء والمواساة الفنانة نهال عنبر، الفنان صبري فواز، الفنان منير مكرم، الفنان سيد رجب، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان محمود عامر، الفنان أشرف طلبة وغيرهم.

يذكر أن أحمد صيام أعلن وفاة شقيقته صباح الجمعة الماضية عبر حسابه الشخصي على بموقع "فيسبوك".

وكانت آخر أعمال أحمد صيام كان مسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، وإخراج أحمد خالد أمين.

