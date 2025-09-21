إعلان

أشرف زكي وسيد رجب.. النجوم يقدمون واجب العزاء في وفاة شقيقه أحمد صيام

08:44 م الأحد 21 سبتمبر 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    اشرف زكي يعزي احمد صيام
  • عرض 11 صورة
    احمد صيام يستقبل زملائه في الوسط الفني في عزاء شقيقته
  • عرض 11 صورة
    اشرف زكي يواسي احمد صيام
  • عرض 11 صورة
    رياض الخولي يقدم واجب العزاء
  • عرض 11 صورة
    سيد رجب يصل عزاء شقيقة احمد صيام
  • عرض 11 صورة
    اشرف زكي يعزي احمد صيام
  • عرض 11 صورة
    سيد رجب يقدم واجب عزاء شقيقة احمد صيام
  • عرض 11 صورة
    سيد رجب يواسي اسرة احمد صيام
  • عرض 11 صورة
    اشرف زكي يعزي احمد صيام
  • عرض 11 صورة
    سيد رجب يقدم واجب عزاء شقيقة احمد صيام
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

تصوير / محمود بكار:

واصل نجوم الفن وأصدقاء الفنان أحمد صيام حضور عزاء شقيقته نادية، والمقام حاليًا، في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وقدم واجب العزاء والمواساة الفنانة نهال عنبر، الفنان صبري فواز، الفنان منير مكرم، الفنان سيد رجب، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان محمود عامر، الفنان أشرف طلبة وغيرهم.

يذكر أن أحمد صيام أعلن وفاة شقيقته صباح الجمعة الماضية عبر حسابه الشخصي على بموقع "فيسبوك".

وكانت آخر أعمال أحمد صيام كان مسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، وإخراج أحمد خالد أمين.

اقرأ أيضا..

توافد نجوم الفن.. أحمد صيام يستقبل المعزين في وفاة شقيقته

10 صور جديدة من خطوبة نور شقيقة الفنانة هنا الزاهد

عزاء شقيقة أحمد صيام أحمد صيام أشرف زكي سيد رجب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - نص القرار
آخر زيادة كبيرة.. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية
5 سيارات تدخل السوق المصري لأول مرة في سبتمبر 2025.. تعرف عليها
الإدارية العليا: التأمين الصحي مُلتزم بعلاج المواطنين ولا يجوز التنصل منه
الكاميرات فضحته.. بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو راكب صيني يتهم شرطيًا بمطار القاهرة