توافد نجوم الفن.. أحمد صيام يستقبل المعزين في وفاة شقيقته

07:53 م الأحد 21 سبتمبر 2025
كتب - معتز عباس :

تصوير / محمود بكار:

حرص الفنان أحمد صيام على التواجد في الصفوف الأولى لاستقبال المعزين في وفاة شقيقته، من زملائه وأصدقائه في الوسط الفني.

وقدم واجب العزاء في شقيقة الفنان أحمد صيام، المقام بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، الفنانة نهال عنبر، الفنان صبري فوا،ز، الفنان منير مكرم، كابتن أحمد بلال نجم الأهلي المعتزل، وغيرهم

رحلت شقيقة أحمد صيام عن عالمنا، أول أمس الجمعة، وهو ما أعلنه الفنان عبر حسابه الشخصي على بموقع "فيسبوك".

يذكر أن، آخر أعمال أحمد صيام كان مسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، وإخراج أحمد خالد أمين.

عزاء شقيقة أحمد صيام أحمد صيام نادية صيام
