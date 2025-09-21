محمد الصاوي يكشف تفاصيل آخر مكالمة جمعته بالراحل علاء ولي الدين

كتبت- نوران أسامة:

كشف الفنان محمد الصاوي عن تفاصيل آخر مكالمة جمعته بالفنان الراحل علاء ولي الدين قبل وفاته بنصف ساعة، وذلك خلال لقائه في برنامج "كلام الناس" المعروض عبر شاشة MBC مصر، وتقدمه المذيعة ياسمين عز.

وقال الصاوي: "قالي أنا قمت بالواجب وعملت الأضحية وكل حاجة تمام، وبالليل عازمك نقعد مع بعض، ومعداش نص ساعة لقيت معتز أخوه بيتصل بيا يقولي علاء توفى. قلتله إزاي ده لسه مكلمني حالاً؟ مش فاهم إزاي".

وأضاف: "كلنا اتصدمنا ومش فاهمين، شكله السكر ارتفع عنده فجأة، وتوكل على الله وإن شاء الله هو في مكانة حلوة".

يُذكر أن الفنان محمد الصاوي شارك في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "شباب امرأة" بطولة غادة عبدالرازق، يوسف عمر، محمد محمود، داليا شوقي، جوري بكر، طارق النهري، حسن أبو الروس، ومن إخراج أحمد حسن.

