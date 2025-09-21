إعلان

بفستان جريء.. نيكول سابا تتألق في أحدث إطلالاتها (صور)

01:35 م الأحد 21 سبتمبر 2025
كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة اللبنانية نيكول سابا الأنظار خلال تكريمها في حفل جوائز الديرجيست، وتألقت بإطلالة أنيقة وجريئة.

ونشرت نيكول الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "صباح الجمال".

وظهرت نيكول بفستان قصير باللون الأسود، ووضعت مكياجًا ناعمًا أبرز ملامحها.

وحازت الصور على تفاعل واسع من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات: "واو"، "إنتي الجمال"، "دايمًا حلوة"، "قمر"، "ملكة جمال"، "جميلة وأنيقة".

وكانت آخر مشاركات نيكول سابا الفنية بمسلسل "وتقابل حبيب" بطولة النجمة ياسمين عبدالعزيز، الفنان كريم فهمي، الفنانة أنوشكا، الفنان خالد سليم، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن، آخر أغاني نيكول سابا كانت بعنوان "خد هنا" وطرحتها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وعلى صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

نيكول سابا اطلالة نيكول سابا جوائز الديرجيست
