كشفت الدكتورة مي كمال الدين، طليقة الفنان أحمد مكي، عن تفاصيل انفصالها عنه، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة".

وقالت: "أنا حابة أوضح حاجة، لأن الموضوع بوخ أوي، والموضوع هيمس أحمد، وأنا يهمني أحمد أكتر ما يهمني نفسي، لأني مش في مجال السوشيال ميديا ولا شخص مشهور".

وأضافت: "الموضوع باختصار أنا أعرف أحمد من زمان جدًا، ومشفتش منه حاجة وحشة، لكن الوضع كان صعب في التعامل، وخصوصًا بعد وفاة والدته. الله أعلم دول أعداء ولا فانز بيحبوه زيادة عن اللازم، بس الحب الزيادة اتقلب ضده".

وأوضحت: "اللي بيني وبين أحمد كان خصوصية، ويمكن فيه ناس مش فاهمة يعني إيه خصوصية، لكن لما الموضوع زاد وحسيت إن الراجل ده لا أذاني ولا شفت منه حاجة وحشة، وهو أغلى من الياقوت في حياتي، حبيت أكتب إني انفصلت عنه من فترة طويلة، أولًا حفاظًا على حياته وحياتي، أنا شوفت منه كل خير، ووجوده في حياتي أضاف ليا كتير".

وعن سؤال الإعلامي: "هل الزيجة استمرت كتير؟"، رديت: "3 سنين، في ناس مقربين ليه هما اللي أفسدوا الزيجة، والجواز بيني وبين احمد مكنش سري هي كانت خصوصية، ومش هقبل حد يقول عليه كلام مش صح، والانفصال تم بعد وفاة والدته وتم بسبب ناس شغالة عنده مش أصدقاءه، الناس دي بتمنى من ربنا يبعدهم عن أحمد".

ووجهت رسالة لمكي قائلة: "شكرًا يا أحمد، أنت كنت نعمة كبيرة في حياتي، وحصل لي بسببك تغيير كبير، بتمنى أشوفك في أحسن حال، سواء معايا أو مع غيري، وحسبي الله ونعم الوكيل في الناس اللي حواليك".

يُذكر أن الفنان أحمد مكي يحرص على إبعاد حياته الشخصية عن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

مكي شارك في رمضان الماضي بمسلسل الغاوي، بطولة عائشة بن أحمد، عمرو عبدالجليل، محمد لطفي، ولاء الشريف ومجموعة كبيرة من الفنانين.

