ريم عامر تنشر صورا من جلسة تصوير رومانسية مع خطيبها عمر عزب

كتبت- منى الموجي:

نشرت الممثلة الشابة ريم عامر، صورًا من جلسة تصوير رومانسية خضعت لها، ضمن احتفالها بخطبتها للاعب منتخب مصر لكرة السلة ونادي الزمالك عمر عزب، في حفل حضره الأهل والأصدقاء.

ونشرت ريم صورًا من جلسة التصوير وكتبت "أنت وأنا"، وعلق عمر: "حب حياتي"، وكتب المتابعون: "مبروك"، "ثنائي رائع"، "قمر"، "ملكة رائعة"، "مبروك يا جميلة"، "ربنا يسعدكم ويتمم بخير"، "أحلى بنت في الدنيا".

وتواصل ريم عامر تصوير مشاهدها في مسلسل (سنجل ماذر فاذر)، بطولة: ريهام عبدالغفور وشريف سلامة وهنادي مهنا ومحمد الكيلاني، قصة وإخراج تامر نادي، وسيناريو وحوار نجلاء الحديني وسمر طاهر، ومن إنتاج صادق الصباح، ومن المقرر عرضه حصريا على شاشة mbc وشاهد قريباً، ويقدم العمل معالجة درامية اجتماعية بطابع كوميدي يتناول من خلالها قضايا أسرية معاصرة في إطار إنساني ودرامي مشوق.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريم عامر كان مسلسل (فهد البطل) في رمضان الماضي، وجسدت شخصية (ولاء) الفتاة الشعبية التي وقعت في حب فهد زوج شقيقتها كناريا.







