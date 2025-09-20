بالصور| ريم عامر تحتفل بـ"خطوبتها".. والجمهور: أحلى عروسة وملاك

ضحك وحب.. إلهام شاهين مع محمد منير على البحر في أحدث ظهور

كتبت- منى الموجي:

احتفلت الفنانة ريم عامر بخطبتها للاعب منتخب مصر لكرة السلة ونادي الزمالك عمر عزب في حفل حضره الأهل والأصدقاء

ونشرت ريم صورًا من جلسة التصوير التي خضعت لها قبل الحفل، وحرص متابعوها على تهنئتها، وجاءت تعليقاتهم على النحو التالي: "ما شاء الله"، "رائعة"، "قمر"، "عروسة ملاك"، "مبروك حبيبتي، ربنا يسعد قلبك"، "أحلى عروسة".

وتواصل ريم عامر تصوير مشاهدها في مسلسل (سنجل ماذر فاذر)، بطولة: ريهام عبدالغفور وشريف سلامة وهنادي مهنا ومحمد الكيلاني، قصة وإخراج تامر نادي، وسيناريو وحوار نجلاء الحديني وسمر طاهر، ومن إنتاج صادق الصباح، ومن المقرر عرضه حصريا على شاشة mbc وشاهد قريباً، ويقدم العمل معالجة درامية اجتماعية بطابع كوميدي يتناول من خلالها قضايا أسرية معاصرة في إطار إنساني ودرامي مشوق.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريم عامر كان مسلسل (فهد البطل) في رمضان الماضي، وجسدت شخصية (ولاء) الفتاة الشعبية التي وقعت في حب فهد زوج شقيقتها كناريا.