إعلان

بالصور| ريم عامر تحتفل بـ"خطوبتها".. والجمهور: أحلى عروسة وملاك

02:14 م السبت 20 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    ريم عامر تحتفل بـخطوبتها (1)
  • عرض 7 صورة
    ريم عامر تحتفل بـخطوبتها (5)
  • عرض 7 صورة
    ريم عامر تحتفل بـخطوبتها (6)
  • عرض 7 صورة
    ريم عامر تحتفل بـخطوبتها (7)
  • عرض 7 صورة
    ريم عامر تحتفل بـخطوبتها (4)
  • عرض 7 صورة
    ريم عامر تحتفل بـخطوبتها (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

احتفلت الفنانة ريم عامر بخطبتها للاعب منتخب مصر لكرة السلة ونادي الزمالك عمر عزب في حفل حضره الأهل والأصدقاء

ونشرت ريم صورًا من جلسة التصوير التي خضعت لها قبل الحفل، وحرص متابعوها على تهنئتها، وجاءت تعليقاتهم على النحو التالي: "ما شاء الله"، "رائعة"، "قمر"، "عروسة ملاك"، "مبروك حبيبتي، ربنا يسعد قلبك"، "أحلى عروسة".

وتواصل ريم عامر تصوير مشاهدها في مسلسل (سنجل ماذر فاذر)، بطولة: ريهام عبدالغفور وشريف سلامة وهنادي مهنا ومحمد الكيلاني، قصة وإخراج تامر نادي، وسيناريو وحوار نجلاء الحديني وسمر طاهر، ومن إنتاج صادق الصباح، ومن المقرر عرضه حصريا على شاشة mbc وشاهد قريباً، ويقدم العمل معالجة درامية اجتماعية بطابع كوميدي يتناول من خلالها قضايا أسرية معاصرة في إطار إنساني ودرامي مشوق.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريم عامر كان مسلسل (فهد البطل) في رمضان الماضي، وجسدت شخصية (ولاء) الفتاة الشعبية التي وقعت في حب فهد زوج شقيقتها كناريا.

ريم عامر منتخب مصر لكرة السلة نادي الزمالك عمر عزب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الدخان غطى السماء.. اللقطات الأولى لحريق مروع على الطريق الإقليمي | صور
30 ثانية رعب.. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة قبل ذبح "سائق ترسا" في الكوم الأخضر