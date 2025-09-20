

كتب- معتز عباس:

استعرضت الفنانة هنا الزاهد إطلالتها في حفل خطوبة شقيقتها الصغرى نور الزاهد، ونشرت فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت هنا بإطلالة أنيقة، وعلقت على الصور "شقيقة العروسة"، وانهالت تعليقات الجمهور، وبينها: "باربي، أحلى أخت، قمر كالعادة، عقبالك، كيوت، هنا واقعة من عالم ديزني حرفيا".

كانت هنا الزاهد، شاركت جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورا وفيديوهات عبر خاصية القصص القصيرة، من حفل خطوبة شقيقتها الصغرى نور.

وأقيم الحفل في أجواء عائلية وشهد حضور أسرة العروسين، والأصدقاء المقربين، وظهرت العروس وهي ترقص مع عريسها، وفي فيديو آخر أثناء استقبال العريس لها بباقة من الزهور.