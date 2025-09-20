حسام حبيب:"معرفش حاجة عن شيرين ومليش علاقة بقضية المخدرات"

كتب-مروان الطيب:

كشف الفنان حسام حبيب في لقاء عبر "إي تي بالعربي"عن كواليس تأجيل طرح ألبومه الجديد، متطرقًا في الوقت نفسه إلى الوضع الصحي للفنانة شيرين عبد الوهاب.

أما عن الشائعات التي ربطت بين إصابته وعودة علاقته بشيرين، قال: "لا خالص، ملهاش علاقة، والله العظيم معرفش عنها حاجة، بس بتمنالها الخير دايمًا."

واستكمل حول ما تردد عن التحقيق معه في قضية مخدرات قائلاً: "مش صح الحمدلله، هو أي حد يقول كلمتين يتحقق معاه؟ مفيش حاجة."

ونفت شيرين عبد الوهاب مؤخرا وجود حفلا غنائيا يجمعها بالمطرب اللبناني فضل شاكر قريبا.