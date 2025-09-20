إعلان

صورة- أحدث ظهور لـ بوسي والجمهور يعلق: "جميلة الجميلات"

01:00 ص السبت 20 سبتمبر 2025

الفنانة الكبيرة بوسي

كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أحدث ظهور للنجمة الكبيرة بوسي.

وظهرت بوسي بملامح شبابية أثناء وجودها بأحد الصالونات الخاصة بتصفيف الشعر.

وعلق جمهورها: "جميلة الجميلات، قمراية، ما شاء الله، جمالها لسه زي ماهو، أجمل فنانة".

وكانت اخر مشاركات بوسي الفنية بمسلسل "البرنسيسة بيسة" عام 2019 بطولة الفنانة مي عز الدين.

