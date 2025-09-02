"تاتو وضهر مكشوف".. 25 صورة للنجمات بإطلالات جريئة في الساحل

كتب - معتز عباس:

مع اقتراب نهاية صيف 2025، تواصل نجمات الفن في الاستمتاع بإجازاتهن على الشواطئ الساحرة، حيث يتسابقن في لفت الأنظار بأحدث صيحات الموضة الصيفية.

تميز هذا الموسم بالإطلالات الجريئة التي كسرت القواعد التقليدية، حيث فضلت الكثيرات منهن ارتداء فساتين مكشوفة الظهر، واعتمدت بعضهن على وضع الـ"تاتو" كجزء من مظهرهن الجديد.

أثارت هذه الإطلالات، التي تجمع بين الأناقة والجرأة، تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، لتتحول كل صورة إلى حديث الجمهور.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز نجمات الفن اللاتي كسرن القواعد بفساتين مكشوفة الضهر، وهن: رانيا منصور وشقيقتها نورهان منصور، ناهد السباعي، مايا دياب، هدى الإتربي، نسرين طافش، نسرين آمين.

اقرأ أيضا..

مهرجان الجونة السينمائي يتعاون مع "نتفليكس" لإطلاق ورشة كتابة بعنوان "إيڤر آفتر"





"فستان قصير".. ياسمين صبري تنشر صورة جديدة تخطف بها الأنظار



