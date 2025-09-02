إعلان

"تاتو وضهر مكشوف".. 25 صورة للنجمات بإطلالات جريئة في الساحل

09:51 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
    رازان مغربي في الساحل (1)
    رانيا منصور (1)
    رانيا منصور (3)
    رانيا منصور بفستان صيفي
    رانيا منصور (4)
    رانيا منصور بفستان مكشوف الضهر (3)
    رانيا تستمتع باجازتها في الساحل
    رانيا منصور بفستان مكشوف الضهر (4)
    مايا دياب في حفل غنائي (1)
    رانيا منصور بفستان مكشوف الضهر (1)
    ناهد السباعي (2)
    ناهد السباعي (4)
    ناهد السباعي (5)
    مايا دياب
    نسرين طافش بالمايوه (1)
    مايا دياب في حفل غنائي (2)
    نسرين طافش بفستان جمبسوت مكشوف الضهر (1)
    نسرين امين
    نورهان منصور (1)
    نورهان منصور بإطلالة جريئة (2)
    نورهان منصور بإطلالة جريئة
    هدى الاتربي اثناء قضاء فصل الصيف (1)
    هدى الاتربي اثناء قضاء فصل الصيف (5)
    نسرين طافش بفستان جمبسوت مكشوف الضهر (2)
كتب - معتز عباس:

مع اقتراب نهاية صيف 2025، تواصل نجمات الفن في الاستمتاع بإجازاتهن على الشواطئ الساحرة، حيث يتسابقن في لفت الأنظار بأحدث صيحات الموضة الصيفية.

تميز هذا الموسم بالإطلالات الجريئة التي كسرت القواعد التقليدية، حيث فضلت الكثيرات منهن ارتداء فساتين مكشوفة الظهر، واعتمدت بعضهن على وضع الـ"تاتو" كجزء من مظهرهن الجديد.

أثارت هذه الإطلالات، التي تجمع بين الأناقة والجرأة، تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، لتتحول كل صورة إلى حديث الجمهور.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز نجمات الفن اللاتي كسرن القواعد بفساتين مكشوفة الضهر، وهن: رانيا منصور وشقيقتها نورهان منصور، ناهد السباعي، مايا دياب، هدى الإتربي، نسرين طافش، نسرين آمين.

إطلالات جريئة الساحل الشمالي رانيا منصور نورهان منصور ناهد السباعي
