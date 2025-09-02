كتب- مروان الطيب:

تحتفل النجمة العالمية، سلمى حايك اليوم الثلاثاء بعيد ميلادها الـ 59 هذا العام، ونجحت سلمى حايك في أن تكون من أبرز نجمات جيلها وتعاونت خلال مسيرة فنية حافلة مع أبرز النجوم وصناع السينما حول العالم.

وخطفت سلمى حايك الأنظار ببدايتها بجمالها الطاغي وحجزت لنفسها مقعدا ضمن أجمل نجمات هوليوود ونجحت في ترسيخ قاعدة جماهيرية من مختلف الأعمار وأصبحت رمزا للجمال.

ونقدم لكم في هذا التقرير 10 معلومات عن النجمة سلمى حايك:

1- تنحدر من أصول لبنانية.

2- والدتها جيمينيز مدينا هي مغنية أوبرالية.

3- تم اختيارها كأحد أكثر النجمات إثارة في العالم عام 2005 وفقا لمجلة "Maxim Magazine".

4-النجم العالمي أنطونيو بانديراس يعتبر من أصدقائها المقربين.

5- حصلت على نجمة بممشى هوليوود عام 2021 تكريما لمسيرتها السينمائية.

6- تقدر ثروتها بـ 200 مليون دولار.

7- تتحدث العربية والإسبانية والإنجليزية بطلاقة.

8- رشحت مرة وحيدة لجائزة الأوسكار عن دورها بفيلم "Frida" عام 2003.

9- تنتظر عرض فيلمها الجديد "Sacrifice" يوم 6 سبتمبر الجاري.

10- متزوجة من رجل الأعمال الفرنسي فرانسوا أونري بينو منذ عام 2009.