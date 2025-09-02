كتب - معتز عباس:

أعلنت النجمة شيرين عبدالوهاب انتهاء الخلافات بينها وبين المحامي ياسر قنطوش، عقب إعلانه إيقاف التعامل معها مؤخرًا.

ونشرت شيرين بيانًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"أعلنت خلاله التراجع وقالت: "أنا عاوزة أوضح لجمهوري الحبيب إن اللي حصل بيني وبين المستشار ياسر قنطوش هو مجرد سوء تفاهم عابر بيحصل عادي بين الأخوات".

وأضافت: "الأستاذ ياسر أخ وصديق ومن أكتر الناس اللي خايفة على مصلحتي وحريص على استعادة حقوقي بأمانة وضمير، عشان كده لا يمكن ألغي توكيلاتي عنده".

وتابعت: "إختلاف وجهات النظر أحياناً بيتسبب في خلافات بسيطة نقدر نحلها وده اللي حصل فعلاً، حابة بس أقول ان الأستاذ ياسر كان وهيفضل المحامي بتاعي وماعنديش محامي غيره".

يذكر أن شيرين أصدرت في الأيام الماضية بيانا، أعلمت أن المحامي ياسر قنطوش لا يمثلها قانونيا في أي شأن، ولا تربطها به أي صلة، قبل أن تعود وتنهي أزمتها معه.

