بعد الشكوى للرقابة تعديل اسم فيلم "جوازة في جنازة" فيديو

كتب-مصطفى حمزة:

قامت الشركة المنتجة لفيلم "جوازة في جنازة"، بإجراء تعديل على اسم العمل عقب الشكوى التي قدمت إلى الرقابة على المصنفات الفنية، بعد طرح بوسترات الفيلم .

وبدأت ازمة الفيلم، بعد تقديم المحامي حسام لطفي، شكوى رسمية إلى الرقابة على المصنفات الفنية، مؤكدا أن موكلته الكاتبة نرمين مجدي مرسي خليل، لديها مجموعة قصصية، تحمل عنوان "إستقالة إبليس"، و تضم قصة بعنوان "جوازة في جنازة"، ولديها شهادة إيداع بتاريخ 16/1/2022.

وأوضح، أن الشاكية فوجئت أن عنوان قصتها المبتكر، قد تم استخدامه عنوانا للفيلم، وجاء في بوستر الدعاية الذي طرحته الشركة المنتجة، وهي إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو والرشيدي فيلم.

وطالب المحامي، من الرقابة على المصنفات الفنية، التحقيق في الواقعة، حيث ترتب عليها حرمان الشاكية من حق محمي على عنوان مبتكر لقصة قصيرة معدة لتقديمها في محتوى سمعي بصري.

وردت الشركة المنتجة، بطرح برومو جديد للفيلم، وذلك بعد تعديل الإسم، إلى "جوازة ولا جنازة".

فيلم "جوازة ولا جنازة"، من المقرر طرحه يوم 25 سبتمبر الجاري، من بطولة نيللي كريم، وشريف سلامة، و لبلبة، والممثل اللبناني عادل كرم، وانتصار، ومحمود البزاوي، وأمير صلاح الدين، ودنيا ماهر.

الفيلم، هو التّجربة الرّوائيّة الطّويلة الأولى للمخرجة أميرة دياب، وهو من تأليف أميرة دياب ودينا ماهر، وإنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو والرشيدي فيلم.