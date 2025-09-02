أحمد السقا يهنئ عمرو يوسف على فيلم درويش.. ماذا قال؟

كتب - معتز عباس:

هنأ النجم أحمد السقا، صديقه الفنان عمرو يوسف، على نجاح فيلم "درويش" الذي عرض في السينمات.

وقال "السقا" في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب، على قناة "ام بي سي مصر": "عمرو يوسف ونعم الصديق والأخ اللي ربنا رزقني بيه راجل ابن بيت محترم، وعلى المستوى الفني يكفي اللي الناس بتقوله".

وعن فيلم "درويش"، أضاف:" انا لسة شايف الفيلم وانبسط جدا، الفليم حلو، الفيلم ضم كوكتيل لذيذ، وابارك لكل نجوم العمل".

فيلم دوريش بطولة عمرو يوسف ودينا الشربينى ومحمد شاهين و تارا عماد، ومصطفى غريب، وخالد كمال، وإسلام حافظ، وأحمد عبد الوهاب، هشام الشاذلي، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

