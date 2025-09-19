إعلان

دينا وانتصار ومحمد سعد.. 20 صورة من حفل دير جيست 2025

11:29 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
كتب- مروان الطيب:

يقام مساء اليوم الجمعة حفل توزيع جوائز دير جيست السنوي، بحضور عدد كبير من أبرز النجوم والإعلاميين الذين يتم تكريمهم على أعمالهم الفنية وبرامجهم التلفزيونية التي تم عرضها طوال العام.

وجاء بين أبرز النجوم المتواجدين الفنان محمد سعد، الفنان كريم فهمي، الإعلامي نشأت الديهي، الفنان حمزة العيلي، الفنان خالد زكي، الفنان أحمد رزق، الفنانة نيكول سابا، الفنانة نجلاء بدر، الفنانة انتصار، الفنانة أنوشكا، الإعلامية نهال طايل، الراقصة الاستعراضية دينا.

وسيتم تكريم عدد كبير من النجوم منهم الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنانة صابرين، الفنانة هنا الزاهد، الفنان خالد زكي، الفنان كريم فهمي، وغيرهم.

حفل الدير جيست هو حفل سنوي يتم من خلاله تكريم النجوم المتميزين سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما من خلال الأعمال التي قدموها طوال العام وحققت نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة.

حفل ديرجيست دينا انتصار محمد سعد نيكول سابا
