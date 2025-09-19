تامر حبيب عن "مين يصدق؟": "المشاهدة التانية أمتع من الأولانية"

كتب- هاني صابر:

أشاد السيناريست تامر حبيب، بفيلم"مين يصدق؟" الذي تخرجه زينة أشرف عبدالباقي، تزامنا مع عرضه على منصة "شاهد".

ونشر تامر حبيب، بوستر الفيلم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "على فكرة بقى، المشاهدة التانية أمتع من الأولانية.. اللي ملحقش الفيلم الحلو الفريش ده في السينما هيستمتع أوي لما يشوفه على شاهد.. يا شباب يفرح، فيلمكم حلو زيكم".

وتدور أحداث فيلم "مين يصدق" حول فتاة تعاني من الإهمال الأسري، فتجد ضالتها في شاب يُدعى "باسم" يمنحها الحب والاهتمام إلا أن علاقتها العاطفية تنقلب تدريجيًا إلى مأساة، بعدما تدخل في عالم الاحتيال والنصب، لتصبح عالقة بين مشاعرها وحياتها المهددة.

فيلم "مين يصدق؟" بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار وإخراج زينة عبدالباقي ومصطفى خالد بهجت.