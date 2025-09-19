أحمد داود يستكمل تصوير "إذما" و"الكراش" قبل رمضان 2026

كتبت- منى الموجي:

يستأنف الفنان أحمد داود تصوير فيلم "إذما" وفيلم "الكراش" خلال الفترة الحالية، لينتهي من التصوير قبل الاستعداد للسباق الرمضاني في 2026.

فيلم الكراش بطولة أحمد داود، باسم سمرة، ميرنا جميل، شيرين رضا وعدد كبير من الفنانين، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.

فيلم إذما بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، وعدد كبير من الفنانين، الفيلم من تأليف وإخراج الكاتب محمد صادق، في أول تجربه له خلف الكاميرا، ويستند إلى روايته الصادرة عام 2020، والتي لاقت نجاحا جماهيريا ونقديا واسعا في العالم العربي، ومن إنتاج ذا بروديسورز لهاني أسامة .

وفي سياق آخر، فاز أحمد داود بجائزه أفضل ممثل دور أول في المركز الكاثوليكي المصري للسينما عن فيلم الهوى سلطان، وأيضًا فاز بجائزة أفضل ممثل عن مسلسل الشرنقة في كاس إنرجي الذي عرض في الموسم الرمضاني 2025 .

مسلسل الشرنقة عرض في الموسم الرمضاني 2025 وشاركه البطولة: مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبدالتواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.