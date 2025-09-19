إعلان

بحضور نجوم الفن.. 20 صورة من حفل زفاف نجل الشحات مبروك

12:20 ص الجمعة 19 سبتمبر 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    حفل زفاف نجل الشحات مبروك
  • عرض 20 صورة
    اشرف زكي بحفل زفاف نجل الشحات مبروك
  • عرض 20 صورة
    حفل زفاف نجل الشحات مبروك
  • عرض 20 صورة
    حفل زفاف نجل الشحات مبروك
  • عرض 20 صورة
    حفل زفاف نجل الشحات مبروك
  • عرض 20 صورة
    حفل زفاف نجل الشحات مبروك
  • عرض 20 صورة
    حفل زفاف نجل الشحات مبروك
  • عرض 20 صورة
    حفل زفاف نجل الشحات مبروك
  • عرض 20 صورة
    حفل زفاف نجل الشحات مبروك
  • عرض 20 صورة
    حفل زفاف نجل الشحات مبروك
  • عرض 20 صورة
    حفل زفاف نجل الشحات مبروك
  • عرض 20 صورة
    حفل زفاف نجل الشحات مبروك
  • عرض 20 صورة
    حفل زفاف نجل الشحات مبروك
  • عرض 20 صورة
    اشرف زكي بحفل زفاف نجل الشحات مبروك
  • عرض 20 صورة
    سماء إبراهيم في حفل زفاف نجل الشحات مبروك
  • عرض 20 صورة
    حفل زفاف نجل الشحات مبروك
  • عرض 20 صورة
    سماء إبراهيم في حفل زفاف نجل الشحات مبروك
  • عرض 20 صورة
    سماء إبراهيم في حفل زفاف نجل الشحات مبروك
  • عرض 20 صورة
    حفل زفاف نجل الشحات مبروك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على حضور حفل زفاف نجل الفنان ولاعب كمال الأجسام الشحات مبروك الذي أقيم مساء الخميس بحضور الأهل والأصدقاء.

وكان من بين الفنانين الذين حضروا حفل زفاف نجل الشحات مبروك الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان سماء إبراهيم، والفنان محمد رضوان.

يذكر أن، الشحات مبروك ممثل وبطل مصري في رياضة كمال الأجسام، ولد في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ في عام 1959، ولفت تميزه الرياضي في كمال الأجسام أنظار عدد من صانعي السينما، فتمت الاستعانة به من أجل المشاركة في بطولة فيلم (المرشد) في عام 1989، ثم شارك بعدها في بطولة عدد كبير من الأفلام، وكان أغلبها ينتمي لموجة أفلام المقاولات، من أفلامه: (لهيب الانتقام، أمريكا شيكا بيكا، انتقام امرأة، غريب في الميناء).

حفل زفاف نجل الشحات مبروك لاعب كمال الأجسام الشحات مبروك نجوم الفن بزفاف نجل الشحات مبروك نجل الفنان الشحات مبروك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون