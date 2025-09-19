بحضور نجوم الفن.. 20 صورة من حفل زفاف نجل الشحات مبروك

كتب- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على حضور حفل زفاف نجل الفنان ولاعب كمال الأجسام الشحات مبروك الذي أقيم مساء الخميس بحضور الأهل والأصدقاء.

وكان من بين الفنانين الذين حضروا حفل زفاف نجل الشحات مبروك الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان سماء إبراهيم، والفنان محمد رضوان.

يذكر أن، الشحات مبروك ممثل وبطل مصري في رياضة كمال الأجسام، ولد في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ في عام 1959، ولفت تميزه الرياضي في كمال الأجسام أنظار عدد من صانعي السينما، فتمت الاستعانة به من أجل المشاركة في بطولة فيلم (المرشد) في عام 1989، ثم شارك بعدها في بطولة عدد كبير من الأفلام، وكان أغلبها ينتمي لموجة أفلام المقاولات، من أفلامه: (لهيب الانتقام، أمريكا شيكا بيكا، انتقام امرأة، غريب في الميناء).