بوسي تظهر بفستان قصير أمام حمام السباحة.. والجمهور يعلق (صور)

07:47 م الخميس 18 سبتمبر 2025
كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة بوسي، متابعيها صورا جديدة أمام حمام السباحة بأحدث ظهور لها.

ونشرت بوسي، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير وجريء، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور كالتالي: "بقيتي قمر أوي، روعة، حكاية، تحفة، عسولة".

يذكر أن، آخر أعمال المطربة بوسي، تقديمها مع المطرب سعد لمجرد أغنية "الشقاوة" لفيلم الشاطر"بطولة هنا الزاهد، مصطفى غريب، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن، وإخراج أحمد الجندي.

بوسي حمام السباحة إنستجرام بوسي
