20 صورة للنجمة العالمية سيدني سويني بعد تصدرها التريند

07:41 م الخميس 18 سبتمبر 2025
كتب- مروان الطيب:

تصدرت النجمة الأمريكية سيدني سويني تريند محرك البحث "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أنباء عن مشاركتها بفيلم هندي لأول مرة.

وأفادت تقارير لمواقع عالمية منها موقع "The Sun" أنه عرض على سيدني سويني مبلغ مالي ضخم يقدر بـ 45 مليون دولار للمشاركة بفيلم هندي جديد سيتم الكشف عن المزيد من تفاصيله خلال الفترة المقبلة، وتشير التقارير أن الفيلم سيكون من أضخم الميزانيات الإنتاجية في تاريخ السينما الهندية، ومن المقرر البدء في العملية الإنتاجية خلال العام المقبل.

وكان الظهور الأخير للنجمة سيدني سويني بحفل توزيع جوائز إيمي السنوي الذي أقيم يوم الأحد الماضي، وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع الدراما التلفزيونية.

وتشارك سيدني سويني ببطولة فيلم الدراما والسيرة الذاتية "Christy" وتجسد خلاله شخصية الملاكمة كريستي مارتن إحدى أشهر الملاكمات بفترة التسعينيات، وسط توقعات بترشيحها لجائزة الأوسكار، ومن المقرر عرضه في السينمات مطلع شهر نوفمبر المقبل.

