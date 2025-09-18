إعلان

ابنة دينا فؤاد تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها مع والدتها..والجمهور يعلق(صور)

07:17 م الخميس 18 سبتمبر 2025
    دينا فؤاد مع ابنتها من أحدث ظهور على السوشيال ميديا
    دينا فؤاد مع ابنتها من أحدث ظهور على السوشيال ميديا
    دينا فؤاد مع ابنتها من أحدث ظهور على السوشيال ميديا
    دينا فؤاد مع ابنتها من أحدث ظهور على السوشيال ميديا
كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة دينا فؤاد، صورا جديدة مع ابنتها بأحدث ظهور لهما وخطفت"زينة" الأنظار إليها بظهورها مع والدتها.

ونشرت دينا، صورها مع ابنتها زينة، عبر حسابها على إنستجرام، والتقطت معها العديد من الصور بطريقة عفوية خطفت بها الأنظار، وكتبت دينا: "طب ينفع كده".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحلى اتنين، قمرين، ربنا يحفظكم، تحفة، أحلى نجمة في الدنيا، جمال أوي، حتة بسكوتاية، تحفة أوي، عسل نحل".

يذكر أن، آخر مشاركات دينا فؤاد في الدراما التلفزيونية بمسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

الفنانة دينا فؤاد ابنة دينا فؤاد زينة ابنة دينا فؤاد دينا فؤاد على إنستجرام
