إعادة انتخاب الناقد أحمد شوقي رئيسًا للاتحاد الدولي للنقاد ونقل المقر إلى

بعد تجديد حبس سوزي الأردنية.. 20 صورة جمعتها مع نجوم الفن

كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة دينا فؤاد، صورا جديدة مع ابنتها بأحدث ظهور لهما وخطفت"زينة" الأنظار إليها بظهورها مع والدتها.

ونشرت دينا، صورها مع ابنتها زينة، عبر حسابها على إنستجرام، والتقطت معها العديد من الصور بطريقة عفوية خطفت بها الأنظار، وكتبت دينا: "طب ينفع كده".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحلى اتنين، قمرين، ربنا يحفظكم، تحفة، أحلى نجمة في الدنيا، جمال أوي، حتة بسكوتاية، تحفة أوي، عسل نحل".

يذكر أن، آخر مشاركات دينا فؤاد في الدراما التلفزيونية بمسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

"مجوهرات ودولارات وحقائب".. جويل مردينيان تتعرض للسرقة للمرة الثالثة (فيديو)

بعد أنباء عن ارتباطها بشاب خارج الوسط الفني.. إيناس الدغيدي تتصدر محركات البحث