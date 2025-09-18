10 صور من أحدث ظهور لـ عبير صبري والجمهور يغازلها

إعادة انتخاب الناقد أحمد شوقي رئيسًا للاتحاد الدولي للنقاد ونقل المقر إلى

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة عبير صبري لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على إنستجرام.

وظهرت عبير صبري في الجلسة بفستان أسود أنيق خطفت به الأنظار، وعلقت: "أنا فقط من أضيء نور قلبي".

وحازت الجلسة على إعجاب متابعيها، وجاءت بعض تعليقاتهم كالتالي: "بيرو القمر، تدوم الإطلالة الجميلة، جميلة، تجنني يا قمر، طمعت في الجمال والرومانسية كلها".

وكانت آخر أعمال عبير صبري مسلسل "الحلانجي" بطولة محمد رجب وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

