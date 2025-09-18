إعلان

10 صور من أحدث ظهور لـ عبير صبري والجمهور يغازلها

06:21 م الخميس 18 سبتمبر 2025
كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة عبير صبري لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على إنستجرام.

وظهرت عبير صبري في الجلسة بفستان أسود أنيق خطفت به الأنظار، وعلقت: "أنا فقط من أضيء نور قلبي".

وحازت الجلسة على إعجاب متابعيها، وجاءت بعض تعليقاتهم كالتالي: "بيرو القمر، تدوم الإطلالة الجميلة، جميلة، تجنني يا قمر، طمعت في الجمال والرومانسية كلها".

وكانت آخر أعمال عبير صبري مسلسل "الحلانجي" بطولة محمد رجب وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

"مجوهرات ودولارات وحقائب".. جويل مردينيان تتعرض للسرقة للمرة الثالثة (فيديو)

بعد أنباء عن ارتباطها بشاب خارج الوسط الفني.. إيناس الدغيدي تتصدر محركات البحث

الفنانة عبير صبري عبير صبري على إنستجرام إطلالة عبير صبري عبير صبري بفستان أسود
