"فخورة بيك".. نوال الزغبي تحتفل بتخرج ابنها

04:54 م الخميس 18 سبتمبر 2025
    نوال الزغبي تحتفل بتخرج ابنها
كتبت- سهيلة أسامة:

احتفلت النجمة اللبنانية نوال الزغبي بتخرج ابنها، وشاركت جمهورها لحظة خاصة من هذه المناسبة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ونشرت نوال صورتين برفقة ابنها، وعلّقت قائلة: "فخورة بيك".

وخطفت نوال الأنظار بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت بليزر أنيق مع جيب قصيرة.

على جانب آخر، كانت نوال الزغبي طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها "كان ليك وحشة" عبر جميع المنصات الموسيقية، ضمن ألبومها الجديد الذي يضم مجموعة من الأغاني باللهجتين المصرية واللبنانية، من بينها: "ماضي وفات" (كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم)، "آجي بالدلع" (كلمات تامر حسين، ألحان مدين)، "وقت الشدة" (كلمات هناء الشيخ، ألحان أحمد بركات)، و"يا مشاعر" (كلمات أحمد عصام، ألحان الشاب سامر).

