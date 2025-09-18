"يارب أسعد حبيبي".. مريم منيب تطلب من جمهورها الدعاء لخطيبها الراحل

كتبت- سهيلة أسامة:

رثت مريم منيب، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، خطيبها الفنان عمرو ستين بعد أيام من رحيله، وطلبت من جمهورها الدعاء له.

ونشرت مريم صورة له عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وعلّقت قائلة: "يا رب أسعد حبيبي في الجنة، اجعل مقامه عاليًا بين الصالحين، وارزقه راحة لا تزول، ونورًا لا يخبو، واجمعنا به في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين".

يُذكر أن الفنان الراحل عمرو ستين طرح ألبومه الأول الذي ضم 10 أغنيات، من أبرزها: "أجمل حاجة"، "متعمليش حسابك"، "كدب إحساسك"، "حد عارف"، "بأي شكل"، "بكرة معاك"، "بقى في كده"، "مبخافش ليه"، "مسافر"، و"ولا نسيتها"، حيث تعاون خلاله مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين.

