تامر حسني ينشر فيديو لـ فتاة ويدعمها: "أثر فيا وبكاني زيها"

كتب- هاني صابر:

شارك النجم تامر حسني، متابعيه عبر السوشيال ميديا، فيديو لفتاة تبكي وهي تغني أغنيته "الموضوع فيك".

ونشرت تامر، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الڤيديو ده أثر فيا أوي وبكاني زيها بالظبط، وعرفت إن اسمها دنيا فؤاد، وعشان إنسانة قوية وإيمانها كبير بربنا هي دلوقتي بدأت تخف".

وتابع: "ادعموها لحد ما تخف خالص بعون الله وادعموا كل بنت وولد وكل إنسان زيها محتاج كلامكم الجميل الإيجابي ربنا يفرح قلبك يا حبيبتي إنتي وكل أسرتك وكل أصحابك و يفرح كل الناس".

وأضاف: "أنا عارف إن دي دموع فرحة عشان كده حبيت أكون جمبك يا بطلة أنا وكل الطيبين اللي هنا".

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني الفنية فيلم "ريستارت" وشاركه البطولة هنا الزاهد وباسم سمرة ومحمد ثروت، عصام السقا، شيماء سيف، ميمي جمال، محمد رجب، رانيا منصور.