بيلا حديد في المستشفى على أجهزة التنفس الصناعي - صور

10:07 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
    بيلا حديد بعد دخولها المستشفى
    بيلا حديد في المستشفى - Copy
    بيلا حديد على اجهزة التنفس الصناعي
كتب - معتز عباس:

كشفت الفنان اللبنانية بيلا حديد عن تعرضها لوعكة صحية، تسببت في غيابها عن المتابعين الفترة الماضية.

ونشرت بيلا عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، مجموعة صور من داخل المستشفى تستخدم أجهزة التنفس الصناعي.

وظهرت بيلا حديد في الصور بوجه شاحب تعاني من إرهاق شديد، حيث كتبت تعليقًا على الصور: "أعتذر دائماً عن غيابي.. أحبكم".

يذكر أن بيلا حديد تحدثت إصابتها بمرض "لايم" في وقت سابق أكثر من مرة، ففي عدد يونيو 2025 كشفت في حديثه لمجلة "Vogue" أنها تعيش معظم أيامها وهي تعاني من هذا المرض.

