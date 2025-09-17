بيلا حديد في المستشفى على أجهزة التنفس الصناعي - صور

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنان اللبنانية بيلا حديد عن تعرضها لوعكة صحية، تسببت في غيابها عن المتابعين الفترة الماضية.

ونشرت بيلا عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، مجموعة صور من داخل المستشفى تستخدم أجهزة التنفس الصناعي.

وظهرت بيلا حديد في الصور بوجه شاحب تعاني من إرهاق شديد، حيث كتبت تعليقًا على الصور: "أعتذر دائماً عن غيابي.. أحبكم".

يذكر أن بيلا حديد تحدثت إصابتها بمرض "لايم" في وقت سابق أكثر من مرة، ففي عدد يونيو 2025 كشفت في حديثه لمجلة "Vogue" أنها تعيش معظم أيامها وهي تعاني من هذا المرض.

اقرأ أيضا..

"فورمة وعضلات".. محمد سامي يستعرض لياقته في الجيم والجمهور يعلق

شريف مدكور ينشر 18 صورة لمراحل حياته من أسبوع حتى 53 سنة