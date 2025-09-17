10 صور "النجوم مع أنفسهم".. كيف ظهر الفنانين بالذكاء الاصطناعي؟

كتب - معتز عباس:

شارك نجوم الفن، الجمهور والمتابعين صورا من طفولتهم وشبابهم تم تعديلها بواسطة الذكاء الاصطناعي، في محاولة لربط الماضي بالحاضر، والكشف عن أوجه مختلفة من حياتهم.

استغل عدد كبير من نجوم التريند على طريقتهم الخاصة، ومشاركة جمهورهم صور له وهو صغيرًا، منهم يسرا ، أحمد حلمي، جوري بكر، وإدوارد، ومحمد عبدالرحمن، درة، وديانا كرزون، وغيرهم.

استخدم بعض الفنانين تقنية الـ AI من خلال دمج ملامحهم الحالية مع ملامح طفولتهم، هذه الصورة أضفت بعدًا عائليًا وعاطفيًا على التريند، وجعلت التفاعل مع الجمهور بشكل أكبر.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز النجوم الذين نشروا صورهم مع أنفسهم في الطفولة بواسطة الذكاء الاصطناعي:

يسرا

تفاعل الجمهور مع صورة يسرا بالذكاء الاصطناعي وهي صغيرة، والتي قامت بنشرها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

جوري بكر

كما نشرت جوري بكر، صورًا لها وهي شابة وطفلة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "يارب أكون حققت ليكي جزء بسيط من اللي كنتي بتحلمي بيه يارب تكون سعيده ومطمنه وراضيه، اوعدك أني محرمكيش من اي حاجه بحبك وسامحيني، البنوته الصغيرة دي أنا".

إدوارد

شارك الفنان إدوارد المتابعين على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" صورة له بالذكاء الاصطناعي ويحمل طفلًا صغيرًا، معلقًا: "أنا شايل نفسي".

محمد أنور

شارك الفنان الشاب محمد أنور متابعيه صورة لها بالذكاء الاصطناعي في مرحلة الشباب ومرحلة الطفولة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، معلقا: "ساعات بشتاق".

درة

نشرت "درة" صورًا ظهرت خلالها وهي تحتضن نفسها في مرحلة الطفولة، عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلّقت ا: "هذه الطفلة هي أنا.. كنت أتمنى أن تكون ابنتي، لكنها أنا عندما كنت صغيرة. وكنت أتمنى أن أحقق لها كل أحلامها. قد أكون حققت بعضها فقط، وربما الحياة لا تعطينا كل شيء.. ولكن أتمنى أن تكون راضية وهي داخل قلبي في سلام ومحبة".

ياسمين رئيس

شاركت الفنانة ياسمين رئيس متابعيها صورة لها بالذكاء الاصطناعي بصحبة شخصيتها من فيلم "فتاة المصنع"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

ديانا كرزون

كما نشرت الفنانة ديانا كرزون صورة لها وهي تحتضن نفسها وهي طفلة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس"، وكتبت: أحضن طفولتي التي عاشت الكثير، وأمنحها اليوم سلامًا تستحقه.. فخورة فيها لأنها لم تستسلم .. شُكراً لانك وصلتي رغم التعب، كبرتُ الان ، و سأحميك من كُل ما يوجع، وامسح على رأسك وأقول كُنتِ رائعة رغم كُل شيء".

حمادة هلال

كما نشر الفنان حمادة هلال صور له مع صوره له من فيلم حلم العمر وذلك عبر حسابه بموقع إنستجرام وعلق قائلًا: "المداح مع أحمد مانو"

أحمد حلمي

شارك النجم أحمد حلمي متابعيه صورة جديدة له مع شخصية "عاطف" بطل فيلم 55 إسعاف تم تصميمها باستخدام الذكاء الاصطناعي Ai.

اقرأ أيضا..

"عضلات وفورمة".. محمد سامي يستعرض لياقته في الجيم والجمهور يعلق

محمود سعد لمجدي الجلاد: "ويجز بيغني حلو والناس بتحبه "