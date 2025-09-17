كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة هيدي كرم متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" صورًا جديدة من كواليس مسلسلها "وتر حساس" الجزء الثاني، والمقرر عرضه يوم الأحد 21 سبتمبر، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على قناة "ON".

وعلّقت هيدي على الصور قائلة: "انتظروا رغدة (وتر حساس) الجزء التاني".

ولاقى ظهورها تفاعل واسع من الجمهور، إذ جاءت بعض التعليقات: "الجزء الأول كان روعة"، "منتظرين على أحر من الجمر"، "برنسيسة"، "القمر".

يُذكر أن الجزء الأول من وتر حساس عُرض عام 2024، ودارت أحداثه في إطار درامي اجتماعي حول قضية الخيانة الزوجية وخبايا النفس البشرية من خلال ثلاث سيدات (طبيبة، محامية، وموظفة). وتصاعدت وتيرة الأحداث بسبب الخلافات بين المحامية وزوجها مهندس الديكور، خاصة بعد اتهامها له بالخيانة مع تشابك العلاقات بين الأطراف.

وشارك في بطولة الجزء الأول كل من: صبا مبارك، إنجي المقدم، نهال كمال نهدي، تميم عبده، عايدة فهمي، وأحمد جمال سعيد، وهو من تأليف أمين جمال ومينا بباوي، وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

