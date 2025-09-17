إعلان

خلال تصوير برنامجها.. ندى بسيوني توثق لحظة رفع علم فلسطين في هولندا

01:19 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة ندى بسيوني متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، لحظة وثّقت من خلالها ظهور علم فلسطين في أحد ميادين هولندا، أثناء تصويرها أحد برامجها.

وأعربت ندى عن سعادتها بالمشهد، وعلّقت على الصورة قائلة: "وأنا بصور برنامجي في أكبر ميدان بهولندا، علم فلسطين كان منوّر الميدان، صباح الحب والسلام، وتحيا مصر".

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "يارب النصر"، "صباحك كله خير إن شاء الله، "صباح السلام"، "نورتي هولندا"، "ياترى برنامج إيه"، "اسم البرنامج إيه".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ندى بسيوني فيلم "المستريحة" الذي شارك في بطولته ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، نور قدري، مصطفى غريب، وعمرو وهبة، وهو من إخراج عمرو صلاح (مخرج) والمخرجة المنفذة لمياء عادل، وتأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور.

الفنانة ندى بسيوني برنامجها علم فلسطين هولندا
فيديو قد يعجبك:



إعلان

