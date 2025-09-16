كتب- مروان الطيب:

يواصل النجم العالمي مينا مسود الاستمتاع بشهر العسل وذلك بمدينة تاورمينا، صقلية في إيطاليا.

ونشر مينا صور جديدة عبر حسابه على انستجرام، ظهر خلالها وهو يستمتع بوقته هناك رفقة زوجته الممثلة الأمريكية إميلي شاه وكتب: "بدأنا شهر العسل في صقلية، الخدمة ممتازة والطعام شهي، والمنزل مزهل، شكرا على كل شئ".

وفوجئ جمهور الفنانة إميلي شاه بتعرضها لوعكة صحية مؤخرا بعد أيام من حفل الزفاف ولم تكشف عن أي تفاصيل، إذ ظهرت شاه وهي على كرسي متحرك وبجانبها زوجها مينا مسعود وهو يحمل حقائبها.

يذكر أن آخر أعمال مينا مسعود فيلم "في عز الضهر" بطولة شيرين رضا، جميلة عوض، محمود حجازي، إيمان العاصي، محمد علي رزق.

