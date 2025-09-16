كتبت- منى الموجي:

في إطار الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي (16 – 24 أكتوبر 2025)، يكشف المهرجان عن تفاصيل الدورة الثالثة من سوق سيني جونة، الذي بات محطة رئيسية للتبادل المهني وصناعة الشراكات الإبداعية في المنطقة.

سوق سيني جونة

وأكد بيان صادر عن مهرجان الجونة السينمائي أن سوق سيني جونة يعمل هذا العام على توسيع نطاق تواصله مع هيئات الأفلام الإقليمية والدولية، وشركات الإنتاج، ومختلف أطراف الصناعة، بما يعزز البيئة المهنية للسوق من خلال بناء روابط هادفة وتهيئة الظروف لعقد شراكات طويلة الأمد.

ويشارك في دورة هذا العام 30 عارضًا من السعودية، الإمارات، العراق، الهند، الصين، وغيرها، إلى جانب تمثيل متنوع من داخل مصر يشمل شركات الإنتاج وما بعد الإنتاج والمؤسسات التعليمية والثقافية الداعمة للصناعة.

أبرز فعاليات السوق

جناح الدولة المضيفة: يسلط الضوء على صناعة السينما الوطنية لدولة مختارة عبر عروض مخصصة، وأنشطة وفودها المشاركة.

ركن التصوير السينمائي: مبادرة جديدة تركز على فنون السرد البصري، مع عروض توضيحية لأحدث الكاميرات والمعدات السينمائية من أبرز الشركات المصنعة، لتكون منصة عملية للمخرجين والمنتجين والموزعين.

صالون السوق (Salon Du Marché): مساحة تجمع صناع الأفلام المستقلين، المشاريع الإبداعية الناشئة، المهرجانات، المبادرات التعليمية، وورش التمثيل. وقد صُمم ليكون مساحة مفتوحة لبناء روابط ذات مغزى وتعزيز التعاون الإبداعي. وتشهد هذه الدورة تعاونًا خاصًا مع المجلس الثقافي البريطاني وجيميناي أفريقيا في التخطيط والتنفيذ.

سيني جونة للمواهب الناشئة

يُعد برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة مظلة شاملة للمبادرات المخصصة لدعم المواهب الشابة والصاعدة في مصر والعالم العربي وأفريقيا، بالتعاون مع مؤسسة دروسوس، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والاتحاد الأوروبي في مصر.

يتيح البرنامج للمشاركين فرصة حضور جميع فعاليات المهرجان، بما في ذلك الحلقات النقاشية والمحاضرات والورش وعروض الأفلام، إضافة إلى برنامج "لقاء الخبراء" الحصري.

نتائج

على مدار العامين الماضيين، أتاح البرنامج لمئات المشاركين الانخراط في الصناعة السينمائية الإقليمية والدولية والتواصل مع مجتمع من الزملاء. وقد حقق العديد من خريجيه إنجازات، مؤكدين أن تجربتهم في البرنامج كانت محطة فارقة في مسيرتهم المهنية.

ويواصل مهرجان الجونة السينمائي من خلال هذا البرنامج توسيع نطاق دعمه لصناع الأفلام الشباب، بما يضمن لكل موهبة صاعدة مساحة للنمو، والتواصل، والازدهار.