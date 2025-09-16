"عجوز يسير على عكاز".. كريم فهمي ينشر صورًا من كواليس مسلسل 220 يوم

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان كريم فهمي متابعيه على السوشيال ميديا، صورًا من كواليس الحلقة الأخيرة لمسلسل 220 يوم.

نشر كريم مجموعة صور عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها الفنان ياسر جلال، وعلق: "إيه الجمال ده !! ما شاء الله".

وظهر كريم في الحلقة الأخيرة من مسلسل 220 عجوزًا متقدمًا في العمر يسير متكًا على عكاز، وذلك ضمن أحداث العمل الفني.

مسلسل 220 بطولة كريم فهمي وصباح مبارك، بمشاركة، علي الطيب ، حنان سليمان ، عايدة رياض ، يوسف رفعت ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان، وتأليف محمود زهران ، سيناريو وحوار: نادين نادر، ومن إخراج كريم العدل".

