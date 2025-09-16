إعلان

تعرف على موعد حفل نجوى كرم في دبي

04:39 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

حفل نجوى كرم

كتبت- نوران أسامة:

تستعد الفنانة اللبنانية نجوى كرم لإحياء حفل غنائي كبير في العاصمة الإماراتية دبي، يوم 30 سبتمبر الجاري، على خشبة مسرح "أوبرا دبي".

وروجت الجهة المنظمة للحفل عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت: "شمس الأغنية العربية نجوى كرم في أمسية ساحرة في دبي أوبرا، ترقبوا ليلة لا تُنسى في قلب دبي".

كما أعلنت عن أسعار التذاكر، والتي تبدأ من 295 درهمًا إماراتيًا، وتصل إلى الفئة الأعلى بقيمة 1995 درهمًا إماراتيًا.

يذكر أن نجوى كرم كانت قد طرحت مؤخرًا أحدث ألبوماتها بعنوان "حالة طوارئ" عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".

