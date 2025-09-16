أم كلثوم على مسرح العرائس بساقية الصاوي.. وهذه شروط الحضور
كتبت- سهيلة أسامة:
يستعد مسرح الساقية للعرائس لتقديم حفل جديد بعنوان "كوكب الشرق أم كلثوم"، والمقرر إقامته يومي 1 و2 أكتوبر المقبل بساقية الصاوي.
وأعلنت الجهة المنظمة شروط حضور الحفل، وجاءت كالتالي:
- دخول الأطفال ابتداءً من 6 سنوات بتذكرة كاملة، وعلى ولي الأمر ضمان هدوء الطفل، وفي حال حدوث ضوضاء يجب اصطحابه للخارج.
- يمنع منعًا باتًا دخول الأطفال أقل من 6 سنوات، باستثناء الحفلات المخصصة للأطفال.
- الالتزام بالمقاعد حسب الأرقام المدونة على التذاكر.
- التذاكر غير قابلة للاسترجاع أو الاستبدال.
- ممنوع تمامًا التصوير أو البث المباشر أثناء الحفل.
- يمنع التدخين نهائيًا داخل القاعة.
