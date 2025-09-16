إعلان

أم كلثوم على مسرح العرائس بساقية الصاوي.. وهذه شروط الحضور

03:26 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد مسرح الساقية للعرائس لتقديم حفل جديد بعنوان "كوكب الشرق أم كلثوم"، والمقرر إقامته يومي 1 و2 أكتوبر المقبل بساقية الصاوي.

وأعلنت الجهة المنظمة شروط حضور الحفل، وجاءت كالتالي:

- دخول الأطفال ابتداءً من 6 سنوات بتذكرة كاملة، وعلى ولي الأمر ضمان هدوء الطفل، وفي حال حدوث ضوضاء يجب اصطحابه للخارج.

- يمنع منعًا باتًا دخول الأطفال أقل من 6 سنوات، باستثناء الحفلات المخصصة للأطفال.

- الالتزام بالمقاعد حسب الأرقام المدونة على التذاكر.

- التذاكر غير قابلة للاسترجاع أو الاستبدال.

- ممنوع تمامًا التصوير أو البث المباشر أثناء الحفل.

- يمنع التدخين نهائيًا داخل القاعة.

