كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، خلال مؤتمره الصحفي، الذي أقيم ظهر اليوم السبت 16 سبتمبر، عن برنامج مسابقة الأفلام القصيرة ضمن فعاليات دورته الثامنة، التي تُقام في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

وتضم المسابقة مجموعة من أبرز الأفلام الروائية والوثائقية وأفلام التحريك، التي تعكس تنوع التجارب السينمائية الجديدة وأصواتها من مختلف أنحاء العالم.

قائمة الأفلام المشاركة

أغابيتو (AGAPITO)

كايلا دانيل روميرو، أرفين بيلارمينو | روائي | الفلبين، فرنسا | 2025 | التاغالوغية | 15 د

داخل صالة بولينج قديمة، يستعد عدد من العمال لاستقبال زائر مميّز عبر عرض غنائي استعراضي.

أغمضي عينيك يا هند (CLOSE YOUR EYES HIND)

أمير ظاظا | روائي | فلسطين، هولندا | 2025 | العربية | 30 د

قصة هند رجب (6 سنوات) التي تفقد عائلتها تحت قصف دبابة وتبقى عالقة بانتظار النجدة.

العرض الدولي الأول

البيت الصغير (CASA CHICA)

لاو تشارلز | روائي | المكسيك | 2025 | الإسبانية | 26 د

ذكريات طفولة تعود عبر لقاء غير متوقع بعد 25 عامًا.

بيت لعروسة (SAMRA’S DOLLHOUSE)

ميساء لهيذب | روائي | ألمانيا، تونس، الولايات المتحدة | 2025 | الفرنسية، العربية | 12 د

دراما سريالية عن الهجران والعاطفة والخيال.

خائنة الأعين (MY BROTHER, MY BROTHER)

سعد دنيور، عبدالرحمن دنيور | تحريك | مصر، ألمانيا، فرنسا | 2025 | العربية | 15 د

سرد مزدوج لتوأمين متطابقين منذ لحظة اتحادهما حتى الفراق المأساوي.

مهرجان كليرمون فيران: تنويه خاص

الخروج من قاعدة علي وماهر (BREAKING OUT OF ALI AND MAHER’S BASE)

أبانوب يوسف | روائي | مصر | 2025 | العربية | 15 د

قصة ساخرة تكشف عبثية الرأسمالية الريفية عبر هروب حمار يثير فوضى كاشفة.

العرض العالمي الأول

الخزّان (RESERVOIR)

دوكجيون كيم | روائي | كوريا الجنوبية | 2025 | الكورية | 23 د

موقف مأساوي يعلق فيه أب مع ابنه داخل خزان مائي.

العرض العالمي الأول

دب يتذكر (A BEAR REMEMBERS)

ليندن فينج، هانا بالومبو | روائي | المملكة المتحدة | 2025 | الإنجليزية | 20 د

ذكريات قرية تطاردها أشباح الماضي وحكاية عن دب أسطوري.

مهرجان كليرمون فيران: جائزة كنال+ سينما

س الديب ورحلة البحث عن التاج المفقود (S THE WOLF)

سامح علاء | تحريك | فرنسا، مصر | 2025 | العربية | 11 د

رحلة رمزية عبر قصة حياة على كرسي الحلاقة.

الشيطان والدراجة (THE DEVIL AND THE BICYCLE)

شارون حكيم | روائي | فرنسا، لبنان | 2025 | العربية، الفرنسية | 24 د

قصة فتاة لبنانية في الثالثة عشرة تعيد اكتشاف أنوثتها المبكرة.

الضبع (HYENA)

ألتاي أولان يانج | روائي | الولايات المتحدة، الصين | 2025 | الصينية | 21 د

طلاب محاصرون بعاصفة في قلعة تتحول إلى سجن خانق.

فتاة الماء (WATER GIRL)

ساندرا ديمازيير | تحريك | فرنسا، هولندا، البرتغال | 2025 | بلا حوار | 15 د

حياة امرأة تستعاد عبر الغوص بين ذكريات الماضي.

كمين (AMBUSH)

ياسمينا كراجة | روائي | الأردن، كندا | 2025 | العربية | 21 د

شوارع عمّان بين موسيقى التكنو وصراع شخصياتها الداخلية.

كلب وحيد (DOG ALONE)

مارتا ريس أندرادي | تحريك | البرتغال، فرنسا | 2025 | البرتغالية، الإنجليزية | 13 د

دراما عن الوحدة والحنين تجمع كلبًا ورجلًا مسنًا وحفيدته.

لوينز (LOYNES)

دوريان جيسبرز | روائي | بلجيكا، فرنسا، مقدونيا الشمالية، المملكة المتحدة | 2025 | الإنجليزية، الفرنسية | 25 د

دراما كافكاوية عن محاكمة جثمان مجهول في ليفربول القرن التاسع عشر.

عن أشباحهن (OF BURNING MEMORIES & WOUNDS)

سهى بلال | روائي | مصر | 2025 | العربية | 18 د

تأملات بين الزواج والأمومة وذكريات متلاشية للخَرَف.

العرض العالمي الأول

المواطن السجين (CITIZEN-INMATE)

حسام إسلامي | وثائقي | إيران | 2025 | الفارسية | 15 د

انعكاسات السوار الإلكتروني على حياة سكان طهران في واقع من الرقابة الدائمة.

وأكد المهرجان في بيان صحفي أن أفلام المسابقة هذا العام تعكس التزامه باكتشاف الأصوات الجديدة، وتنوع الأساليب الفنية، والجرأة في الحكايات. وتجمع بين تجارب من مصر والعالم العربي وآسيا وأوروبا والأمريكتين، مقدمة لجمهور الجونة نافذة على قضايا إنسانية معاصرة وتجارب شخصية عميقة.